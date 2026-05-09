Марк Маркес сломал ногу и пропустит Гран-при Каталуньи MotoGP

Действующий чемпион и пилот «Дукати» Марк Маркес получил перелом стопы после аварии в спринте Гран-при Франции в Ле-Мане. Гонщик пропустит оставшуюся часть уикенда, а также следующий этап MotoGP в Испании.

«После инцидента, произошедшего во время спринта Гран-при Франции, и последующего медицинского обследования и рентгена Марк был признан непригодным к участию в гонке из-за перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Этой ночью он отправится в Мадрид, где в ближайшие дни перенесёт операцию. Он не примет участия в Гран-при Каталуньи на следующей неделе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только это станет возможным», — говорится в официальном заявлении команды.

Маркес попал в аварию на 12-м круге спринт-заезда. В личном зачёте испанец находится на пятом месте с 57 очками.