«Надеюсь, это только начало». Дориан Пен назвала новую цель в Формуле-1

Чемпионка F1 Academy 2025 года и пилот по развитию «Мерседеса» Дориан Пен призналась, что хочет снова получить возможность сесть за руль машины Формулы-1 после участия в частных тестах с командой.

«Цель — снова сесть за руль машины Формулы-1. Надеюсь, у меня будет такая возможность. Думаю, мы проделали довольно хорошую работу. Полагаю, это откроет какие-то двери и создаст возможности на будущее.

Надеюсь, эта глава — только начало, у меня ещё будут шансы пилотировать машину Формулы-1, продолжать прогрессировать шаг за шагом. И однажды выйти на первую практику в качестве боевого пилота.

Когда мне было девять лет и ещё несколько лет спустя, Формула-1 была мечтой. А теперь это цель. Это немного другое. И теперь я доказала самой себе, что могу быть быстрой за рулём машины Формулы-1. Даже не знаю, что бы сказала себе девятилетней, но думаю, очень важно следовать тому, что подсказывают тебе сердце и внутреннее чувство», — приводит слова Пен издание Motorsport.