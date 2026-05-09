Главная Авто Новости

«Все подняли руки». Бывший инженер «Мерседеса» рассказал, как Вольф искал замену Хэмилтону

Бывший инженер «Мерседеса» Хосема Галан рассказал необычную историю, как руководитель команды Тото Вольф обсуждал с сотрудниками возможную замену Льюису Хэмилтону после его перехода в «Феррари».

«В день, когда Хэмилтон сказал: «Я ухожу», в соцсетях уже начинали появляться слухи и разговоры. И вдруг объявляют общее собрание. Приходит Тото и объясняет, как всё произошло, а потом говорит: «Теперь мы думаем о замене». Начинает хорошо отзываться об Андреа Кими Антонелли и затем говорит: «Но я хочу узнать ваше мнение».

Достаёт список и говорит: «У меня здесь список всех пилотов, у которых нет контракта на следующий год. Буду называть имена, а вы поднимайте руку, если хотите этого пилота». Он начал называть какие-то странные варианты. Серхио Перес — поднялась одна рука. Эстебан Окон, потом Андреа Кими Антонелли… И ничего. Полная тишина и неловкость. Там был один парень, который неуверенно поднял руку.

И вдруг он говорит: «Карлос Сайнс», который как раз провёл хороший сезон с «Феррари». Поднялось несколько рук. Ну, скажем так, процентов пять зала. Очень робкое поднятие рук за Сайнса, но это был первый раз, когда хоть кто-то вообще начал поднимать руки.

А потом он оставляет самое последнее имя напоследок и говорит: «Фернандо Алонсо». И вся фабрика подняла руки вверх. Это был невероятный момент, потому что в предыдущие годы мы сами критиковали Алонсо. Вы же в Англии. Там постоянно слышишь шутки и критику в адрес Алонсо.

И вдруг видишь, как вся фабрика буквально проглатывает свои же слова и поднимает руки. Это был потрясающий момент», — рассказал Галан в подкасте Mínimo Común Múltipla.

