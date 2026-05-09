Леклер: хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона мира за «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал новость, что он вышел на второе место в истории итальянской команды по количеству проведённых Гран-при (154). Больше стартов только у легендарного Михаэля Шумахера (180).

«Это странно. Всё ещё чувствую себя очень молодым, свой первый сезон в «Феррари» помню так, будто это было вчера, но это особенное ощущение. Люблю эту команду и вырос внутри этой команды ещё до того, как стал пилотом «Феррари» в Формуле-1. Я был частью молодёжной программы, так что они видели, как я рос не только как гонщик, но и как человек.

Поэтому выступать за эту команду — это нечто особенное. Но я не хотел бы, чтобы меня запомнили как самого опытного пилота «Феррари». Хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона мира в составе «Феррари», а этого я пока ещё не добился. Именно на этом сосредоточено всё моё внимание.

Честно говоря, даже не знал об этой статистике. Не стремлюсь стать первым по количеству стартов. Просто хочу выиграть чемпионат мира. Именно ради этого я работаю каждый день и надеюсь, что однажды этот день придёт», — приводит слова Леклера RacingNews365.

