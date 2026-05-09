Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ожье лидирует по итогам третьего дня Ралли Португалии. Сольберг — 4-й, Грязин — 12-й

Ожье лидирует по итогам третьего дня Ралли Португалии. Сольберг — 4-й, Грязин — 12-й
Комментарии

Сегодня, 9 мая, завершился третий день Ралли Португалии — шестого этапа чемпионата мира WRC. Лидерство продолжает удерживать француз Себастьен Ожье. На втором месте находится бельгиец Тьерри Нёвиль, тройку замыкает финн Сами Паяри.

WRC 2026. Этап 6, Матозиньюш, Португалия
Ралли Португалии. Общий зачёт
09 мая 2026, суббота. 20:06 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
3:06:02.6
2
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
+20.2
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+25.5

По ходу дня лидер гонки ненадолго сменился. Оливер Сольберг, уступавший Ожье 18,6 секунды перед стартом 14 СУ, лучше всех проехал и поднялся с четвёртого места на первое в общем зачёте. Однако Ожье сумел вернуть себе лидерство уже по итогам следующего спецучастка.

Николай Грязин неудачно начал субботу, опустившись по итогам трёх утренних СУ на 16 место. В итоге гонщик смог немного отыграться и завершить день на 12-й строчке.

WRC. Сезон-2026. Ралли Португалии. Общий зачёт после 19 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:09:13.3.
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +21,9.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2)— +25,8.
4. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — +49,6.
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) — +58,2.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1:23,8.
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — +1:35,3.
8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3:44,7.
9. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) — +6:47,7.
10. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) — +9:17,8.
...
12. Николай Грязин (Lancia Corse HF) — +9:33,0.

Материалы по теме
Ожье: сейчас скорее всё идёт к уходу, чем к продолжению карьеры в WRC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android