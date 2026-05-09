Ожье лидирует по итогам третьего дня Ралли Португалии. Сольберг — 4-й, Грязин — 12-й

Сегодня, 9 мая, завершился третий день Ралли Португалии — шестого этапа чемпионата мира WRC. Лидерство продолжает удерживать француз Себастьен Ожье. На втором месте находится бельгиец Тьерри Нёвиль, тройку замыкает финн Сами Паяри.

По ходу дня лидер гонки ненадолго сменился. Оливер Сольберг, уступавший Ожье 18,6 секунды перед стартом 14 СУ, лучше всех проехал и поднялся с четвёртого места на первое в общем зачёте. Однако Ожье сумел вернуть себе лидерство уже по итогам следующего спецучастка.

Николай Грязин неудачно начал субботу, опустившись по итогам трёх утренних СУ на 16 место. В итоге гонщик смог немного отыграться и завершить день на 12-й строчке.

WRC. Сезон-2026. Ралли Португалии. Общий зачёт после 19 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:09:13.3.

2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +21,9.

3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2)— +25,8.

4. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — +49,6.

5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) — +58,2.

6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1:23,8.

7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — +1:35,3.

8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3:44,7.

9. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) — +6:47,7.

10. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) — +9:17,8.

...

12. Николай Грязин (Lancia Corse HF) — +9:33,0.