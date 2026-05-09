Пиастри — о форме «Макларена»: нужно дождаться обновлений «Мерседеса» в Канаде

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил форму британской команды после Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Будет интересно посмотреть. Нам ещё нужно понять, где именно мы находимся относительно остальных на разных трассах. В спринте в Майами оформить дубль исключительно за счёт темпа стало для нас довольно большим сюрпризом. Так что сейчас всё работает хорошо.

Мы ожидали, что обновления станут хорошим шагом вперёд, и так и получилось. Надеюсь, в Канаде они также сработают. Но, очевидно, «Мерседес» привёз не так много обновлений, и у них тоже будет новый пакет в Канаде, так что придётся подождать и посмотреть, сколько это им даст», — приводит слова Пиастри портал RacingNews365.

Спринт-заезд на Гран-при Майами пилоты «Макларена» закончили дублем: Ландо Норрис одержал победу, Пиастри стал вторым. Однако в основной гонке победителем стал пилот «Мерседеса» Кими Антонелли.

