Култхард: Расселлу будет неприятно, что Антонелли является лидером «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что после трёх побед подряд пилота Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе» начинает меняться статус лидера команды.

«Он абсолютно заслужил право лидировать в чемпионате мира.

И теперь ожидания таковы, Джорджу будет неприятно, что именно Кими является лидером команды и подтверждает это результатами. При этом у Джорджа есть опыт, скорость, качество и все необходимые навыки, чтобы снова вернуть себе этот статус. Но победить оба они не могут. Кто-то будет первым, кто-то — вторым.

И пока они разбираются между собой, посмотрите, где находится «Макларен». Посмотрите, как прибавили «Феррари» и «Ред Булл». Очень трудно выигрывать даже на машине, которую считают лучшей. История знает множество примеров, когда людям это не удавалось», — сказал Култхард в эфире подкаста Up to Speed.