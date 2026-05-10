Лундгор лишил Малукаса первой победы в IndyCar, Шумахер снова последний в чемпионате

Пилот команды Arrow McLaren Кристиан Лундгор выиграл Sonsio Grand Prix — шестой этап сезона IndyCar, который прошёл на дорожной трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе. Для Лундгора это вторая победа в американской серии — в 2023 году, ещё выступая за Rahal Letterman Lanigan Racing, датчанин первенствовал в Торонто.

Гонка началась с завала на старте. Феликс Розенквист, стартовавший с третьего места, заблокировал колёса на торможении в первый поворот и развернул Пато О’Уорда, занимавшего на решётке вторую позицию. Розенквист тоже потерял контроль над автомобилем и в него врезались шедшие позади Скотт Диксон и Кайо Коллетт. Все четверо благополучно продолжили заезд, а Розенквист получил штрафной проезд по пит-лейн.

На финальном отрезке пелотон возглавлял Дэвид Малукас, который в этом году перешёл в Team Penske. Однако после финальных пит-стопов Лундгор, остановившийся раньше, на более прогретых шинах провёл атаку в эсках, вышел в лидеры и с преимуществом в 4,6 секунды одержал победу. Малукас финишировал вторым, а третье место занял Грэм Рэйхол.

На четвёртой позиции расположился Джозеф Ньюгарден, а лидер чемпионата Алекс Палоу финишировал пятым. Испанца, как и Кайла Кирквуда, его главного преследователя в общем зачёте, в начале гонки отбросил в конец автомобиль безопасности, однако сумел под финиш прорваться в топ-5. Кирквуд же закончил гонку лишь на 11-м месте.

Экс-пилот Формулы-1 Мик Шумахер на последних кругах боролся за 11-е место с Сантино Ферруччи, но в одном из поворотов поддел американца сзади и получил штрафной проезд по пит-лейн. Ферруччи в итоге занял 14-е место, а Шумахер пришёл к финишу 20-м. Ромен Грожан отстал на круг и занял 21-ю позицию, а Маркус Эрикссон и Александер Росси не финишировали.

IndyCar. Sonsio Grand Prix (топ-10):

1. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 85 кругов.

2. Дэвид Малукас (Team Penske) +4.6 сек.

3. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +7.9.

4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +10.0.

5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +14.3.

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +26.8.

7. Луи Фостер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +28.1.

8. Деннис Хаугер (Dale Coyne Racing) +31.9.

9. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +34.1.

10. Нолан Сигел (Arrow McLaren) +38.8.

…20. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1:14.1.

…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +1 круг.

…22. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — не финишировал.

…25. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — не финишировал.

В общем зачёте преимущество Алекса Палоу над Кайлом Кирквудом достигло 27 очков, а третье место по-прежнему занимает Дэвид Малукас, отстающий на 52 балла. На четвёртую строчку поднялся Кристиан Лундгор, топ-5 теперь замыкает Джозеф Ньюгарден, а следом за ним расположились Скотт Диксон и Пато О’Уорд.

Маркус Эрикссон, несмотря на второй сход подряд, держится на 12-й позиции турнирной таблицы, Александер Росси откатился на 13-ю строчку, Ромен Грожан потерял три позиции и идёт 22-м, а Мик Шумахер снова уступает Стингу Рэй Роббу и располагается на последнем месте.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 237 очков.

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 210.

3. Дэвид Малукас (Team Penske) — 185.

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 182.

5. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 162.

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 148.

7. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 148.

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 141.

9. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 141.

10. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 123.

…12. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 112.

…13. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 110.

…22. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 69.

…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 54.

Сезон IndyCar продолжится 24 мая, когда состоится легендарная гонка «500 миль Индианаполиса». Она пройдёт в 110-й раз в истории.