Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Свидетельство масштаба прогресса». Мекис — об обновлениях «Ред Булл» в Майами

«Свидетельство масштаба прогресса». Мекис — об обновлениях «Ред Булл» в Майами
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об обновлениях для болида RB22, привезённых на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Обновления в Майами? Да, это определённый шаг вперёд. В Японии мы отставали от поула на 1.2 с., в Китае — на 1.0 с. Конкуренция не собиралась ждать нас со своими обновлениями. Так что все обновили машины, но мы точно знали, что в дополнение к гонке разработок мы должны были решить некоторые наши проблемы, и мы знали, что в этом скрыто время круга.

Так что видеть нас на этапе в Майами в пятницу [в спринт-квалификации] в 0.6 с. от поула, а в субботу менее чем в двух десятых — это большое свидетельство масштаба нашего прогресса. Какое количество обновлений будет правильным? Мы не знаем, но по сравнению с тем, где мы были, это нечто гораздо лучшее, чем всё, что мы могли показать в этом году», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Материалы по теме
Зафнауэр: думаю, у двигателя «Ред Булл» больше потенциала для улучшения, чем у «Мерседеса»
Материалы по теме
Норрис — лучший, пилоты «Феррари» — внизу таблицы. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Норрис — лучший, пилоты «Феррари» — внизу таблицы. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android