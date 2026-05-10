«Свидетельство масштаба прогресса». Мекис — об обновлениях «Ред Булл» в Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об обновлениях для болида RB22, привезённых на Гран-при Майами.

«Обновления в Майами? Да, это определённый шаг вперёд. В Японии мы отставали от поула на 1.2 с., в Китае — на 1.0 с. Конкуренция не собиралась ждать нас со своими обновлениями. Так что все обновили машины, но мы точно знали, что в дополнение к гонке разработок мы должны были решить некоторые наши проблемы, и мы знали, что в этом скрыто время круга.

Так что видеть нас на этапе в Майами в пятницу [в спринт-квалификации] в 0.6 с. от поула, а в субботу менее чем в двух десятых — это большое свидетельство масштаба нашего прогресса. Какое количество обновлений будет правильным? Мы не знаем, но по сравнению с тем, где мы были, это нечто гораздо лучшее, чем всё, что мы могли показать в этом году», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.