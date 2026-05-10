Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла после подиума Норриса в Майами заявил, что «Мерседес» по-прежнему самый быстрый

Стелла после подиума Норриса в Майами заявил, что «Мерседес» по-прежнему самый быстрый
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о раскладе сил в чемпионате сезона-2026 после Гран-при Майами, где Ландо Норрис занял второе место.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Я думаю, есть несколько факторов, которые рисуют картину, что «Мерседес» по-прежнему более быстрая машина. Я думаю, в квалификации [в субботу] мы увидели, что у «Мерседеса» нет проблем с разрядкой, как это было в спринтерской квалификации, и, в среднем, если посмотреть на поведение машин в поворотах, они быстрее нас. Повороты, в которых они в основном быстрее нас, — это скоростные повороты. Так что на участке с четвёртого по восьмой поворот они выигрывают довольно много у нас.

А затем в гонке, если мы посмотрим на конец первого отрезка, а затем на конец последнего отрезка, Антонелли в первом сокращает разрыв, а в последнем — увеличивает. Так что я думаю, все эти факторы указывают на то, что «Мерседес» — более быстрая машина. Когда мы были медленнее, наше исполнение было идеальным, как в спринтерской квалификации, а их исполнение было на несколько десятых ниже их потенциала», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

Материалы по теме
«Свидетельство масштаба прогресса». Мекис — об обновлениях «Ред Булл» в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android