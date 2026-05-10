Стелла после подиума Норриса в Майами заявил, что «Мерседес» по-прежнему самый быстрый

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о раскладе сил в чемпионате сезона-2026 после Гран-при Майами, где Ландо Норрис занял второе место.

«Я думаю, есть несколько факторов, которые рисуют картину, что «Мерседес» по-прежнему более быстрая машина. Я думаю, в квалификации [в субботу] мы увидели, что у «Мерседеса» нет проблем с разрядкой, как это было в спринтерской квалификации, и, в среднем, если посмотреть на поведение машин в поворотах, они быстрее нас. Повороты, в которых они в основном быстрее нас, — это скоростные повороты. Так что на участке с четвёртого по восьмой поворот они выигрывают довольно много у нас.

А затем в гонке, если мы посмотрим на конец первого отрезка, а затем на конец последнего отрезка, Антонелли в первом сокращает разрыв, а в последнем — увеличивает. Так что я думаю, все эти факторы указывают на то, что «Мерседес» — более быстрая машина. Когда мы были медленнее, наше исполнение было идеальным, как в спринтерской квалификации, а их исполнение было на несколько десятых ниже их потенциала», — приводит слова Стеллы RacingNews365.