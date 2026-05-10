В «Ред Булл» оценили шансы побороться за подиум после новинок на Гран-при Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис оценил темп машины RB22 после обновлений на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«К [основной гонке] Майами, парням, вероятно, потребовалось очень много времени, чтобы извлечь истинный гоночный темп, учитывая, что у Макса [Ферстаппена] была очень изменённая стратегия [из-за разворота на старте]. Но в целом, если смотреть широко, наш гоночный темп снова оказался сильным, подтверждая тот качественный результат, который был показан в квалификации.

Да, темп был недостаточно сильным для финиша первыми или вторыми, но, возможно, он делал нас способными к борьбе за третью позицию. Так что мы снова обладаем некоторыми вещами, которые мы не показывали до сих пор в этом сезоне, и это заслуга всех в Милтон-Кинсе за такой важный шаг вперёд.

Не поймите меня неправильно, мы не решили всех проблем, что хотели. Так что мы продолжаем активно развиваться, так как хотим извлечь больше из нашего пакета обновлений — и мы отдаём себе отчёт, что гонка разработок продолжится и конкуренты привезут новинки на следующую гонку», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

