Льюис Хэмилтон рассказал, о чём попросил «Пирелли» на тестах дождевых шин

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», рассказал о тестах дождевых и промежуточных шин «Пирелли» в апреле на трассе во Фьорано.

«Тесты шин во Фьорано выдались болезненными, потому что там было пройдено 300 кругов за два дня. Они внесли изменения в подогрев для промежуточных шин, и это то, что я предложил и за что боролся, и это было потрясающе. Было здорово видеть, что они сделали шаг, и я также сказал, что они должны вернуть подогрев и для самих дождевых шин в самых мокрых условиях. Я попросил вернуть их, и всё стало гораздо лучше», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.