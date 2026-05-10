Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я как белая ворона». Леклер не согласен, что обгоны в Ф-1 стали искусственными в 2026-м

«Я как белая ворона». Леклер не согласен, что обгоны в Ф-1 стали искусственными в 2026-м
Комментарии

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер («Феррари») высказался про обгоны в сезоне-2026.

«Стала ли Формула-1 более искусственной? Нет, я постоянно не соглашаюсь с этим. Чувствую, что я немного похож на белую ворону на стартовой решётке, но я чувствую, что, по крайней мере, в борьбе, которую я вёл с парнями впереди, когда у вас есть равные машины, у которых есть новая система двигателя и которые используют её так же, как и вы, на самом деле обгоны получаются очень хорошими.

Сейчас гонки выглядят немного более стратегично, чем в прошлом году, но с другой стороны, в прошлом сезоне все так же искали тактики и подходы к обгонам с DRS — использовать его или нет и отрываться [на секунду]. Так что я не думаю, что регламент с этой точки зрения значительно изменился, и, безусловно, квалификация — это самая важная часть уикенда, и это правильно, что так и есть», — приводит слова Леклера RacingNews365,

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон рассказал, о чём попросил «Пирелли» на тестах дождевых шин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android