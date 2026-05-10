«Я как белая ворона». Леклер не согласен, что обгоны в Ф-1 стали искусственными в 2026-м

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер («Феррари») высказался про обгоны в сезоне-2026.

«Стала ли Формула-1 более искусственной? Нет, я постоянно не соглашаюсь с этим. Чувствую, что я немного похож на белую ворону на стартовой решётке, но я чувствую, что, по крайней мере, в борьбе, которую я вёл с парнями впереди, когда у вас есть равные машины, у которых есть новая система двигателя и которые используют её так же, как и вы, на самом деле обгоны получаются очень хорошими.

Сейчас гонки выглядят немного более стратегично, чем в прошлом году, но с другой стороны, в прошлом сезоне все так же искали тактики и подходы к обгонам с DRS — использовать его или нет и отрываться [на секунду]. Так что я не думаю, что регламент с этой точки зрения значительно изменился, и, безусловно, квалификация — это самая важная часть уикенда, и это правильно, что так и есть», — приводит слова Леклера RacingNews365,