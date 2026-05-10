Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший пилот Ф-1 Ромен Грожан почти подрался после финиша гонки IndyCar

Бывший пилот Ф-1 Ромен Грожан почти подрался после финиша гонки IndyCar
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий за команду Dale Coyne Racing в IndyCar, вступил в конфликт с пилотом Маркусом Армстронгом (Meyer Shank Racing) после финиша гонки IndyCar в ночь на 10 мая. Ромен стартовал 11-м, но финишировал на 21-м месте. Во время заезда между Роменом и Маркусом произошёл контакт.

«Я не знаю, ему, видать, захотелось небольшой кулачной драки, если честно, немного UFC, немного ММА, к чему я не привык. Но, знаешь что? У меня позади был заправщик весом 350 фунтов (159 кг), который был у меня прямо за спиной. Так что честь и хвала Ромену, у него есть яйца попытаться напасть на меня, когда он у меня за спиной.

Удивился ли я? Во время нашего контакта я сказал по радио: «Готовьтесь к драке на пит-лейне». На самом деле мы всегда об этом рассуждает, что было бы в случае драки. Как бы мы выглядели? И, я думаю, мы смотрелись довольно хорошо», — приводит слова Армстронга издание RacingNews365.

Материалы по теме
Лундгор лишил Малукаса первой победы в IndyCar, Шумахер снова последний в чемпионате
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android