Бывший пилот Ф-1 Ромен Грожан почти подрался после финиша гонки IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий за команду Dale Coyne Racing в IndyCar, вступил в конфликт с пилотом Маркусом Армстронгом (Meyer Shank Racing) после финиша гонки IndyCar в ночь на 10 мая. Ромен стартовал 11-м, но финишировал на 21-м месте. Во время заезда между Роменом и Маркусом произошёл контакт.

«Я не знаю, ему, видать, захотелось небольшой кулачной драки, если честно, немного UFC, немного ММА, к чему я не привык. Но, знаешь что? У меня позади был заправщик весом 350 фунтов (159 кг), который был у меня прямо за спиной. Так что честь и хвала Ромену, у него есть яйца попытаться напасть на меня, когда он у меня за спиной.

Удивился ли я? Во время нашего контакта я сказал по радио: «Готовьтесь к драке на пит-лейне». На самом деле мы всегда об этом рассуждает, что было бы в случае драки. Как бы мы выглядели? И, я думаю, мы смотрелись довольно хорошо», — приводит слова Армстронга издание RacingNews365.