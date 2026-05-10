Хаджар объяснил, почему легко адаптировался к «Ред Булл» после перехода из «Рейсинг Буллз»

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар высказался по поводу своей адаптации к «Ред Булл» после перехода из «Рейсинг Буллз».

«Честно говоря, переход в «Ред Булл» был довольно лёгким. Я не чувствовал, что перешёл в другую команду, из-за атмосферы, в которой я находился последние пять лет, работая с людьми из «Ред Булл».

У меня было несколько выездов на первых практиках уикенда, так что не то чтобы я пришёл в новую команду с новыми процедурами. Например, рулевое колесо то же самое, так что это не такой уж не глобальный переход, это точно», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

