«Произошло недоразумение». Журналист Пруэтт — о конфликте Грожана в IndyCar
Автоспортивный журналист Маршалл Пруэтт, который ранее рассказал о конфронтации 40-летнего французского пилота Ромена Грожена из команды Dale Coyne Racing после финиша гонки в IndyCar с Маркусом Армстронгом (Meyer Shank Racing), опубликовал новую информацию о произошедшем на пит-лейне.

«Ромен позвонил мне и сказал, что просто пытался поговорить с Маркусом и пошутил, что хочет его ударить, и это было вырвано из контекста, и именно здесь произошло недоразумение», — написал Пруэтт в социальной сети Х.

IndyCar. Sonsio Grand Prix (топ-10):

1. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 85 кругов.
2. Дэвид Малукас (Team Penske) +4.6 сек.
3. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +7.9.
4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +10.0.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +14.3.
6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +26.8.
7. Луи Фостер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +28.1.
8. Деннис Хаугер (Dale Coyne Racing) +31.9.
9. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +34.1.
10. Нолан Сигел (Arrow McLaren) +38.8.
…20. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1:14.1.
…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +1 круг.
…22. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — не финишировал.
…25. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — не финишировал.

