«Не буду больше критиковать». Карлос Сайнс — о регламенте Формулы-1 сезона-2026

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») в очередной раз высказался по поводу технического регламента Формулы-1.

«Я думаю, нам просто нужно найти решение проблемы, когда машина впереди находится в режиме прямой, потому что обгон становится невозможным. Это очень похоже на паровозик DRS, и, возможно, мы могли бы что-то найти, но гонка никогда не была реальной проблемой этого регламента.

В квалификации ещё многое предстоит сделать, но я не буду больше критиковать и просто попытаюсь быть продуктивным, продолжая настаивать на том, что это недостаточно хорошо для Формулы-1. ФИА [в Майами] прислушалась к опасениям по поводу поведения промежуточных шин на мокрой трассе, и я был доволен шагами, которые они предприняли, чтобы перенести гонку на более раннее время. Вы не можете их винить, они проделали блестящую работу, и теперь, кажется, все работают в одном направлении», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

