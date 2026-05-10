Мартин выиграл этап MotoGP во Франции, Бедзекки — 2-й, Баньяя упал в борьбе за лидерство

В воскресенье, 10 мая, в Ле-Мане, Франция, состоялась основная гонка шестого этапа MotoGP в сезоне-2026, победу в котором одержал мотогонщик «Априльи», чемпион серии Хорхе Мартин. Вторым финишировал его напарник Марко Бедзекки. Третий — японец Аи Огура («Априлья»).
Чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати») в середине гонки, идя на втором месте, под давлением идущего третьим Педро Акосты («КТМ») упал и сошёл. Его напарник Марк Маркес не выступал в гонке из-за полученного перелома ноги в спринте. Брат Марка Алекс Маркес («Дукати») в начале гонки упал и сошёл, держась за руку.
MotoGP. Франция. Результаты основной гонки:
1. Хорхе Мартин («Априлья») — 27 кругов.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.477.
3. Аи Огура («Априлья») +0.874.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.851.
5. Педро Акоста («КТМ») +2.991.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +7.756.
7. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.615.
8. Рауль Фернандес («Априлья») +12.497.
9. Фермин Альдегер («Дукати») +14.903
10. Лука Марини («Хонда») +15.016.