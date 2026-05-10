Льюис Хэмилтон объявит о завершении карьеры на Гран-при Великобритании — источник

41-летний британский гонщик семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на Гран-при Великобритании — 2026 объявит о завершении своей карьеры, о чём сообщил нидерландский журналист Луис Деккер.

«В Сильверстоуне Льюис Хэмилтон сделает важное объявление. И, я думаю, Хэмилтон объявит о завершении своей карьеры после сезона-2026», — приводит слова Деккера издание Sportskeeda в социальной сети Х.

Льюис выступает в Формуле-1 с 2006 года, когда дебютировал в составе британской команды «Макларен», где и завоевал свой первый титул в 2008 году. С 2013 года Хэмилтон пилотировал «Мерседес», где взял ещё шесть чемпионств. С 2025-го британец стал гонщиком «Феррари».