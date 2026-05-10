Нёвиль победил на Ралли Португалии WRC. Ожье — шестой, Грязин — второй в WRC2

В воскресенье, 10 мая, в окрестностях города Матозиньюш в Португалии завершился шестой этап чемпионата мира по ралли (WRC), победу в котором одержал 37-летний бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT). Второй результат показал 24-летний швед Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT).
Лидировавший после субботних спецучастков Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) допустил ошибку и закончил шестым заключительный день.
Россиянин Николай Грязин, выступающий под флагом Болгарии в WRC2 за команду Lancia Corse HF, занял второе место в своём классе, а в общей классификации — 11-е.
WRC. Ралли Португалии. Результаты:
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 3:53:01.7.
2. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) +16.3.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +29.1.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +54.8.
5. Такамото Кацуто (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:12.6.
6. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:26.6.
7. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +2:50.9.
8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +4:10.0.
9. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +6:49.2.
10. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2 — WRC2) +11:13.8.
11. Николай Грязин (Lancia Corse HF — WRC2) +11:38.7.