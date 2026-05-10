Бинотто — о критике нового регламента: это всё ещё Формула-1

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о критике нового технического регламента Формулы-1.

«То, что пилоты не едут всё время на полном газу, — не лучший аргумент для критики. Думаю, и раньше, когда приходилось много экономить топливо, они тоже не ехали постоянно на пределе.

Я могу только повторить то, что говорят наши пилоты: они очень позитивно относятся к этим правилам. Им нравится управлять этой машиной, и я не думаю, что остальные пилоты относятся к ним негативно.

Да, регламент отличается от прежнего. Да, пилотам нужно адаптироваться. Да, требуется другой стиль пилотирования. Но это всё ещё Формула-1. Это всё ещё вызов, всё ещё гонки и борьба на трассе, борьба за лучший круг в квалификации, в гонке, и в конце концов есть победитель и проигравший. И именно в этом суть нашего спорта», — приводит слова Бинотто портал RacingNews365.