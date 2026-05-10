Гасли — о форме «Альпин»: машины за нами явно сделали шаг назад

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал форму команды после Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Очевидно, я надеюсь, что в Канаде всё будет так же. В Майами мы, кажется, неожиданно хорошо выглядели по сравнению с остальными командами середины пелотона, и я надеюсь, что это не связано только с особенностями трассы.

В ближайшие две недели предстоит ещё много работы, но именно поэтому было очень важно максимально воспользоваться нашей хорошей формой сейчас. А теперь нам нужно продолжать работать и убедиться, что мы сохраним это преимущество в темпе и в Канаде.

Думаю, пелотон оказался чуть сильнее растянут, чем мы ожидали. Так что отрывы от машин впереди, вероятно, были немного больше, но лично с моей стороны нам нужно найти ещё три-четыре десятых — просто понять проблемы, которые у меня были с тягой на выходе из поворотов.

Но машины за нами явно сделали шаг назад в сравнении с «Альпин». И всё же я предпочёл бы находиться именно в такой позиции перед Канадой, но нам нужно убедиться, что мы сохраним это преимущество», — приводит слова Гасли RacingNews365.

