Сарджент: Ферстаппен, скорее всего, надрал бы всем задницы в WEC

Бывший пилот Формулы-1 и гонщик «Форда» в чемпионате WEC Логан Сарджент высоко оценил возможные перспективы четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Если он действительно будет там выступать, то надеюсь, что в одной машине со мной! На мой взгляд, Макс — лучший в этом деле. Так что возможность делить с ним машину была бы огромной привилегией и большим преимуществом. Он самый быстрый гонщик в мире. Скорее всего, он надерёт всем задницы. И я бы предпочёл, чтобы это происходило в моей машине, а не в чужой.

Его преимущество гораздо глубже, чем просто стиль пилотирования: наблюдать за тем, как он использует возможности машины, как едет круг за кругом, как вносит изменения в настройки. Очевидно, у него огромный опыт из Формулы-1. Для него это будет буквально «сел и поехал». У такого человека можно многому научиться.

Нельзя выиграть четыре чемпионата мира без той скорости, которая у него есть. Это видно даже тогда, когда у него не лучшая машина — он всё равно находит способ заставить её работать. И такого нельзя сказать о каждом», — приводит слова Сарджента издание Motorsport.

