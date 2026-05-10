Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес назвал главную задачу «Кадиллака» перед Гран-при Канады

Перес назвал главную задачу «Кадиллака» перед Гран-при Канады
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Майами и заявил, что команде необходимо лучше разобраться в работе машины перед следующим этапом сезона в Канаде. Пилот занял 16-е место в общем зачёте.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«У нас просто началась деградация шин. Думаю, мы слишком сильно их изнашивали. Мы выбрали жёсткие, но, оглядываясь назад, думаю, стоило ехать на мягких. Это нужно проанализировать, но в то же время ключевым фактором для дальнейшего прогресса в Канаде станет понимание пакета обновлений, который мы привезли.

Нам нужно лучше его понять, чтобы попытаться найти более эффективные решения. Времени у нас не так много, но, думаю, одна из главных краткосрочных задач — улучшить работу с деградацией шин. У нас уже есть некоторые идеи на этот счёт, но самой большой работой для команды в ближайшие недели станет объединение всех направлений и поиск общего решения», — приводит слова Переса RacingNews365.

На Гран-при Майами «Кадиллак» привёз девять обновлений для болида, включая доработки днища, диффузора, переднего крыла и других элементов машины.

Материалы по теме
Серхио Перес: «Астон Мартин» продолжит прогрессировать, «Кадиллаку» нельзя отставать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android