Перес назвал главную задачу «Кадиллака» перед Гран-при Канады

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Майами и заявил, что команде необходимо лучше разобраться в работе машины перед следующим этапом сезона в Канаде. Пилот занял 16-е место в общем зачёте.

«У нас просто началась деградация шин. Думаю, мы слишком сильно их изнашивали. Мы выбрали жёсткие, но, оглядываясь назад, думаю, стоило ехать на мягких. Это нужно проанализировать, но в то же время ключевым фактором для дальнейшего прогресса в Канаде станет понимание пакета обновлений, который мы привезли.

Нам нужно лучше его понять, чтобы попытаться найти более эффективные решения. Времени у нас не так много, но, думаю, одна из главных краткосрочных задач — улучшить работу с деградацией шин. У нас уже есть некоторые идеи на этот счёт, но самой большой работой для команды в ближайшие недели станет объединение всех направлений и поиск общего решения», — приводит слова Переса RacingNews365.

На Гран-при Майами «Кадиллак» привёз девять обновлений для болида, включая доработки днища, диффузора, переднего крыла и других элементов машины.