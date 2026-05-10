Вассёр — о критике регламента: Расселл или Антонелли сейчас менее громкие в этом вопросе

Руководитель «Феррари» Фред Вассёр высказался о критике нового технического регламента Формулы-1 и отдельно отметил пилотов «Мерседеса» Кими Антонелли и Джорджа Расселла.

«Ситуация всегда одинаковая. Есть пилоты, которые высказываются громче других. Помню, в 2022 году пара ребят очень активно критиковала регламент, а некоторые были гораздо спокойнее. И так происходит при каждом новом регламенте. Это часть ДНК гонщиков. Они хотят бороться, хотят быть впереди. И, конечно, Расселл или Антонелли сейчас менее громкие в этом вопросе, чем некоторые другие пилоты, находящиеся позади», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

После четырёх этапов сезона Андреа Кими Антонелли лидирует в личном зачёте, имея в активе 100 очков и три победы. Его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл занимает второе место с 80 очками, одной победой и одним подиумом.