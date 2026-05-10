«К нему нужно относиться как к необработанному алмазу». Вольф — об Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что опасается чрезмерного давления на пилота команды Андреа Кими Антонелли на фоне успешного начала сезона для итальянца.

«Что случится, когда Кими начнёт делать первые ошибки? Вот именно это меня и пугает. Кими молод, харизматичен, уже маленькая большая звезда… но после такого прекрасного старта у него могут наступить сложные моменты, и я не хочу, чтобы общественное мнение внезапно начало говорить: «Ой, а что происходит? Может, мы ошибались насчёт него?»

Всё это будет частью процесса роста, к которому мы как команда готовы, но реакция публики, особенно в Италии, немного нас пугает. Мы все хотим, чтобы Кими стал одним из великих пилотов Формулы-1, но это только начало, и относиться к нему нужно как к необработанному алмазу. И СМИ, и болельщики, и даже мы внутри команды должны приложить усилия, чтобы сохранить этот баланс», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.