Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: я хотел бы считать, что помог «Макларену» добиться успеха

Пиастри: я хотел бы считать, что помог «Макларену» добиться успеха
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, каким он хотел бы остаться в истории британского коллектива.

«Мне хотелось бы думать, что я был не просто пилотом в успешный период команды. Я хотел бы считать, что был гонщиком, который помог этой команде добиться успеха.

Даже если я не стану чемпионом мира или ничего подобного не произойдёт, для меня всё равно важно, чтобы меня запомнили как человека, который всегда гонялся настолько жёстко, насколько мог, делал всё возможное, чтобы стать лучшим, но при этом делал это правильно. Для меня это тоже очень важно.

Быть настоящим гонщиком, но одновременно человеком, который был полностью предан команде и старался сделать «Макларен» лучше», – рассказал Пиастри в видео для YouTube-канала команды.

Материалы по теме
Пиастри допустил, что один из пилотов «Макларена» мог лишиться места после сезона-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android