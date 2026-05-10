Пиастри: я хотел бы считать, что помог «Макларену» добиться успеха

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, каким он хотел бы остаться в истории британского коллектива.

«Мне хотелось бы думать, что я был не просто пилотом в успешный период команды. Я хотел бы считать, что был гонщиком, который помог этой команде добиться успеха.

Даже если я не стану чемпионом мира или ничего подобного не произойдёт, для меня всё равно важно, чтобы меня запомнили как человека, который всегда гонялся настолько жёстко, насколько мог, делал всё возможное, чтобы стать лучшим, но при этом делал это правильно. Для меня это тоже очень важно.

Быть настоящим гонщиком, но одновременно человеком, который был полностью предан команде и старался сделать «Макларен» лучше», – рассказал Пиастри в видео для YouTube-канала команды.