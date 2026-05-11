В Польше после тяжёлой аварии на спидвее 18-летний гонщик оказался в больнице

Во время этапа третьей лиги Польши по спидвею в Гнезно произошла тяжёлая авария с участием 18-летнего гонщика Патрика Будняка. После инцидента спортсмен был доставлен в больницу, сообщает издание PolstatSport.

Авария произошла во время 12-го заезда воскресной встречи. На втором повороте Будняк сцепился мотоциклом с гонщиком команды соперников. После контакта польский спортсмен перелетел через защитный барьер, врезался в сетку, ограждавшую сектор гостевых болельщиков, а затем упал на территорию бывшей парковки. Мотоцикл Будняка после аварии пролетел ещё несколько десятков метров.

На место происшествия был вызван вертолёт санитарной авиации, который доставил Будняка в больницу. После аварии судья принял решение досрочно завершить соревнования.