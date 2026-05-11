Шейн ван Гисберген выиграл вторую подряд гонку NASCAR Cup Series в Уоткинс-глене

Новозеландский пилот Trackhouse Racing Шейн ван Гисберген выиграл гонку Go Bowling at The Glen — 12-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на автодроме «Уоткинс-глен». Для ван Гисбергена, который прежде всего известен как трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars, это уже вторая подряд на этой трассе и седьмая в высшей лиге гонок сток-каров победа.

Вторым финишировал Майкл Макдауэлл из Spire Motorsports, уступивший победителю заезда более семи секунд. Третье место занял Тай Гиббс, который месяц назад одержал свою первую победу в NASCAR Cup Series, а следом расположились Чейз Бриско, лидер общего зачёта Тайлер Реддик и Остин Диллон.

NASCAR Cup Series. Go Bowling at The Glen (топ-10):

1. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 100 кругов.

2. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +7.2 сек.

3. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +16.5.

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +19.2.

5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +19.3.

6. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +20.9.

7. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +21.5.

8. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +22.3.

9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +22.4.

10. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +25.4.

Тайлер Реддик на 20 очков увеличил преимущество в общем зачёте и теперь опережает Денни Хэмлина на 129 баллов. Следом по-прежнему идут Чейз Эллиотт, Райан Блейни и Крис Бушер, а на шестую строчку поднялся Тай Гиббс, опередивший Карсона Хосевара.

В борьбе за места в «Чейзе», 16 участников которого разыграют между собой чемпионский титул, ван Гисберген за счёт победы вернул себе 16-е место и выбил за границу вылета Чейза Бриско из Joe Gibbs Racing.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 567 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 438.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 422.

4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 405.

5. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 375.

6. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 372.

7. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 342.

8. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 332.

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 318.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 313.

11. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 311.

12. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 309.

13. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 296.

14. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 295.

15. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 287.

16. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 283.

17. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 277.

18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 245.

19. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 236.

20. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 235.

Сезон NASCAR Cup Series продолжится 17 мая внезачётной гонкой Всех звёзд в Довере, а следующий этап регулярного сезона — гонка Coca-Cola 600 — состоится на «Шарлотт Мотор Спидвей» 24 мая. Это самый протяжённый заезд в календаре NASCAR.