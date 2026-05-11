Ферстаппен — о дебюте в «24 часах Нюрбургринга»: готовы настолько, насколько возможно

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен перед стартом своего первого суточного марафона на «Нюрбургринге» заявил, что экипаж хорошо подготовился, однако признал зависимость от баланса производительности.

«Мы готовы настолько хорошо, насколько это возможно, но в конечном счёте всё, разумеется, зависит и от BoP [баланса производительности] — от того, на каких позициях мы окажемся. Как пилоты мы готовы, команда сильная. Главное теперь — убедиться, что машина выдержит и останется в целости, особенно в 24-часовой гонке.

Ну а в остальном, я хочу делать больше, конечно, но это немного зависит и от календаря [Формулы-1]. К примеру, выдайся свободный уикенд под «24 часа Спа», я бы и в этом году туда отправился. Так что всё, что позволяет мне гоняться, я бы с радостью делал», — приводит слова Макса издание RacingNews365.