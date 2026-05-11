Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Акоста — о падении Баньяи на ГП Франции MotoGP: это было немного странно

Акоста — о падении Баньяи на ГП Франции MotoGP: это было немного странно
Комментарии

Пилот «KTM» Педро Акоста, ставший свидетелем падения Франческо Баньяи на Гран-при Франции в Ле-Мане, назвал инцидент «немного странным».

MotoGP 2026. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Гонка
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Aprilia
41:18.001
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.477
3
Аи Огура
Aprilia
+0.874

«Это было немного странно. Он допустил пару ошибок на предыдущем круге, и я этим воспользовался, чтобы подобраться. И как раз в тот момент, когда я буквально висел у него на хвосте, он вылетел с трассы. Выглядело довольно причудливо. Было слишком холодно для жёсткой передней резины.

Мы привыкли видеть чужие падения, но, когда такое случается прямо перед тобой, сложно проезжать то же место на следующем круге без задней мысли и не проверять, всё ли в порядке. Однако времени глазеть на упавшего у нас нет — мы продолжаем следить за трассой. Гонщики эгоистичны, и, когда кто‑то вылетает, думаешь только об одном: одним конкурентом меньше», — приводит слова Акосты издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Мартин выиграл этап MotoGP во Франции, Бедзекки — 2-й, Баньяя упал в борьбе за лидерство
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android