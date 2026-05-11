Акоста — о падении Баньяи на ГП Франции MotoGP: это было немного странно

Пилот «KTM» Педро Акоста, ставший свидетелем падения Франческо Баньяи на Гран-при Франции в Ле-Мане, назвал инцидент «немного странным».

«Это было немного странно. Он допустил пару ошибок на предыдущем круге, и я этим воспользовался, чтобы подобраться. И как раз в тот момент, когда я буквально висел у него на хвосте, он вылетел с трассы. Выглядело довольно причудливо. Было слишком холодно для жёсткой передней резины.

Мы привыкли видеть чужие падения, но, когда такое случается прямо перед тобой, сложно проезжать то же место на следующем круге без задней мысли и не проверять, всё ли в порядке. Однако времени глазеть на упавшего у нас нет — мы продолжаем следить за трассой. Гонщики эгоистичны, и, когда кто‑то вылетает, думаешь только об одном: одним конкурентом меньше», — приводит слова Акосты издание FormulaPassion.