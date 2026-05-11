«Мы знаем, на что он способен». Вольф — о Расселле

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал старт сезона для пилота команды Джорджа Расселла. Британец выиграл первую гонку чемпионата и поднялся на подиум на втором этапе, однако в последующих Гран-при не смог финишировать выше четвёртого места.

«За что мы любим этот спорт — секундомер в конце гонки никогда не врёт. А секундомер говорит, что Кими заслуженно выиграл три последних Гран-при. Расселл не выступал так же хорошо — в некоторых случаях из-за проблем команды или невезения, а в Майами ещё и из-за собственных ошибок.

При этом мы знаем, на что способен Джордж, и понимаем, что он вернётся. Уже в Канаде он снова будет очень конкурентоспособным и готовым осложнить жизнь своим соперникам», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.