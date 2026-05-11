Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бакстон заявил, что Расселл слишком уверен в себе

Бакстон заявил, что Расселл слишком уверен в себе
Комментарии

Журналист и ведущий Уилл Бакстон раскритиковал пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла за излишнюю самоуверенность.

«Сегодня я увидел его цитату, где он сказал что-то вроде: «Если бы я попал в Формулу-1 на пять лет раньше, у меня сейчас, вероятно, уже была бы пара чемпионских титулов». Мне не нравится такой уровень самоуверенности. В духе, если бы он пришёл сюда раньше, то уже был бы двукратным чемпионом мира. Был бы? Правда? Я так не думаю. И меня беспокоит это ощущение, будто он считает, что этот успех просто так ему принадлежит. А также то, что Кими пришёл и уже превзошёл его по чистой скорости», — сказал Бакстон в подкаста Up to Speed.

Эту точку зрения поддержала соведущая подкаста Наоми Шифф.

«Думаю, такие слова ещё аукнутся ему. Если уж ты такое говоришь, то для начала хотя бы начни обыгрывать своего напарника прямо сейчас».

Материалы по теме
Журналист: Расселл годами хвастался, что обыграл Льюиса. Это надо доказать в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android