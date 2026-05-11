Бакстон заявил, что Расселл слишком уверен в себе

Журналист и ведущий Уилл Бакстон раскритиковал пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла за излишнюю самоуверенность.

«Сегодня я увидел его цитату, где он сказал что-то вроде: «Если бы я попал в Формулу-1 на пять лет раньше, у меня сейчас, вероятно, уже была бы пара чемпионских титулов». Мне не нравится такой уровень самоуверенности. В духе, если бы он пришёл сюда раньше, то уже был бы двукратным чемпионом мира. Был бы? Правда? Я так не думаю. И меня беспокоит это ощущение, будто он считает, что этот успех просто так ему принадлежит. А также то, что Кими пришёл и уже превзошёл его по чистой скорости», — сказал Бакстон в подкаста Up to Speed.

Эту точку зрения поддержала соведущая подкаста Наоми Шифф.

«Думаю, такие слова ещё аукнутся ему. Если уж ты такое говоришь, то для начала хотя бы начни обыгрывать своего напарника прямо сейчас».