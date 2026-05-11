Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Форде» высказались о возвращении V8 в Формулу-1

В «Форде» высказались о возвращении V8 в Формулу-1
Комментарии

Глава гоночного подразделения «Форд» Марк Рашбрук поддержал планы Международной автомобильной федерации (ФИА) по возвращению двигателей V8 в Формулу-1 к 2031 году.

«Приятно видеть, что ФИА и Формула-1 уже обсуждают следующий регламент. Мы акционеры спорта и поделимся своей точкой зрения. Как компания, производящая много атмосферных V8, мы, безусловно, хотели бы видеть V8 здесь», — приводит слова Рашбрука издание Motorsport Week.

Ранее о поддержке V8 говорили «Ред Булл» и «Мерседес». Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем заявил, что возвращение V8 возможно уже к 2030-2031 году.

Материалы по теме
Изменение моторных правил Ф-1 зависит от «Феррари» и «Ауди». На решение осталось 2 недели

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android