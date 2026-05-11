В «Форде» высказались о возвращении V8 в Формулу-1

Глава гоночного подразделения «Форд» Марк Рашбрук поддержал планы Международной автомобильной федерации (ФИА) по возвращению двигателей V8 в Формулу-1 к 2031 году.

«Приятно видеть, что ФИА и Формула-1 уже обсуждают следующий регламент. Мы акционеры спорта и поделимся своей точкой зрения. Как компания, производящая много атмосферных V8, мы, безусловно, хотели бы видеть V8 здесь», — приводит слова Рашбрука издание Motorsport Week.

Ранее о поддержке V8 говорили «Ред Булл» и «Мерседес». Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем заявил, что возвращение V8 возможно уже к 2030-2031 году.

Самые именитые команды Формулы-1: