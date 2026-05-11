«Кадиллак» — о планах на V8 в Формуле-1: мы будем готовы

Президент General Motors Марк Ройсс заявил, что «Кадиллак» поддерживает возможное возвращение двигателей V8 в Формулу-1.

«Я обожаю V8 и то, как они звучат. Но мы как одна из новых команд с большим уважением относимся к инвестициям, которые были вложены в гибридные двигатели V6. Так что если Формула‑1, ФИА и команды решат, что мы вернёмся к V8, мы будем готовы», — приводит слова Ройсса издание Motorsport Week.

«Кадиллак» дебютировал в Формуле-1 в 2026 году в качестве 11-й команды, используя силовые установки «Феррари». Собственный двигатель американский производитель планирует представить к 2028 году. На данный момент в чемпионате используются гибридные турбомоторы V6 с почти равным распределением мощности между ДВС и электрической составляющей.