Комментатор Антонио Лобато: многие в Формуле-1 не хотят работать с Лоуренсом Строллом

Испанский комментатор Формулы-1 и близкий друг Фернандо Алонсо Антонио Лобато заявил, что многие не хотят работать с владельцем «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом из-за его характера.

«Нет, лично Лоуренса Стролла я не знаю. Но слышал о нём многое. В Формуле-1 есть немало людей, которые не хотели работать с Лоуренсом Строллом, потому что знают, какой у него характер. И я не знаю, как он сейчас себя ведёт, как реагирует, какие внутренние разговоры ведёт с руководством команды. Я не знаю, что там происходит», — приводит слова Лобато издание F1oversteer.

Сезон для «Астон Мартин» начался крайне неудачно. После первых четырёх этапов лучший результат команды — 15-е место на Гран-при Майами.