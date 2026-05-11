Бортолето — о проблемах «Ауди»: у одних мотористов восемь машин, а у нас только две

Пилот команды «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал о сложностях, с которыми коллектив столкнулся на старте сезона, и отметил разницу в получении информации о работе моторов.

«Не думаю, что у нас была хотя бы одна одинаковая проблема. Если быть совсем честным, в этот уикенд у нас было много проблем. Но ни одна из них не повторялась. Просто, понимаете, в первый уикенд сезона у меня вообще не было проблем. Потом приезжаешь на второй этап — и у тебя уже три. Затем снова этап без проблем. И так будет продолжаться, пока все не освоятся с новым регламентом.

Такие вещи будут происходить. Мы новый производитель двигателей. У нас всего две машины. Есть команды, у которых с одним мотором ездят восемь машин. Представьте, сколько информации и опыта можно получить, когда у тебя столько машин на трассе. А у нас только я и Нико, и иногда кто-то из нас даже не доезжает до финиша. Так что нам просто нужно сохранять терпение. И когда всё будет исправлено, уверен, всё станет хорошо», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.