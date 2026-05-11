Главная Авто Новости

Марк Маркес перенёс две операции после аварии в спринте на Гран-при Франции MotoGP

Марк Маркес перенёс две операции после аварии в спринте на Гран-при Франции MotoGP
Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес перенёс две хирургические операции в мадридской клинике Ruber Internacional после аварии на Гран-при Франции в Ле-Мане.

Испанец сломал пятую плюсневую кость правой стопы при падении на предпоследнем круге спринта, когда шёл седьмым. Параллельно хирурги провели плановую операцию на плече, перенесённую с более позднего срока, — удалили два винта и костный фрагмент после операции Латарже (декабрь 2019 года), который сместился и сдавливал радиальный нерв.

«Дукати» подтвердила, что Маркес пропустит Гран-при Каталонии.

«Он останется в больнице на ночь и вернётся домой завтра для начала реабилитации. Прогресс в ближайшие недели определит сроки возвращения», — говорится в заявлении команды. Ближайший возможный этап — Гран-при Италии с 29 мая.

