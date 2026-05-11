Норрис — о раскладе сил после ГП Майами: смотрю с позиции «стакан наполовину пуст»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги Гран-при Майами. Британец выиграл спринт-заезд и занял второе место в воскресной гонке.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Думаю, было бы глупо не чувствовать уверенности в будущем после того, как мы так сильно прибавили в этот уикенд. Но мы также понимаем, что эта трасса нам подходит. Я всегда тот человек, который смотрит на вещи скорее с позиции «стакан наполовину пуст», но эта трасса действительно хорошо подходит нашей машине, а «Мерседес» в прошлом чувствовал себя здесь не так уверенно.

При этом они всё равно были очень быстры, а впереди трасса, на которой «Мерседес», вероятно, был лучшей командой последние пять-шесть лет. Так что нужно подождать и посмотреть.

Я знаю, что мы привезём обновления, но в Формуле-1 слишком легко начать судить обо всём по одной гонке. Нужно посмотреть, как ты выглядишь на серии этапов и на трассах разного типа: городских, жарких, холодных, узких и извилистых, быстрых. Так что нет смысла забегать вперёд», — приводит слова Норриса портал GPblog.

