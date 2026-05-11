Зак Браун предложил закрепить 20 постоянных Гран-при и восемь ротационных

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выступил с идеей реформировать календарь Формулы-1, закрепив 20 постоянных этапов и добавив восемь гонок, которые будут сменять друг друга раз в два года.

«Есть страны, выстраивающиеся в очередь за Гран‑при. Мы не можем… теперь нам приходится чередовать некоторые Гран‑при. Так что, я думаю, нам нужно — и я бы поддержал эту идею — закрепить 20 постоянных Гран‑при, а ещё, возможно, восемь пусть будут ротироваться раз в два года. Это способ географически расшириться до 28 рынков, но мы не можем проводить больше 24 гонок в год: график и так довольно жёсткий», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.