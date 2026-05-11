Браун — о будущем Формулы-1: спорт становится всё сильнее и сильнее

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун на встрече с журналистами перед Гран-при Майами рассказал о видении будущего Формулы-1. На вопрос, как выглядит успех через 5-10 лет, Браун сначала отшутился: «Победа [«Макларена»]», а затем дал развёрнутый ответ.

«Спорт продолжает развиваться. Не вижу каких‑либо негативных факторов, кроме того, что происходит в мире. Так что все мы разделяем эти общие опасения. Но спорт просто становится всё сильнее и сильнее», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

После четырёх этапов сезона-2026 «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов. Команда привезла крупный пакет обновлений в Майами, выиграла спринт дублем, а пилоты команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри забрали второе и третье места в основной гонке.