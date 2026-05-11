Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пике-младший — о Гран-при Майами: для Расселла это может стать началом конца

Пике-младший — о Гран-при Майами: для Расселла это может стать началом конца
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике-младший прокомментировал форму пилотов «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла после Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Сможет ли Расселл выбраться из сложившейся ситуации? Думаю, да. Возможно, дело было даже не в настройках. Знаем, что Майами — очень непростая трасса, поэтому и ставил на Кими, потому что в прошлом году он уже очень хорошо там выглядел. Возможно, Кими просто идеально почувствовал эту трассу. А когда приезжаешь на городской автодром с такой уверенностью в себе, какая была у него в этот уикенд, это даёт огромное преимущество.

Так что либо Кими действительно вышел на новый уровень и станет одним из топ-пилотов, либо с Расселлом что-то происходит. Не знаю, возможно, он просто потерял уверенность. А, может, за кулисами происходит что-то ещё. Возможно, что-то случилось одну-две-три гонки назад, теперь отрыв стал настолько большим. Честно говоря, тревожно наблюдать за тем, что будет дальше, каким окажется будущее Расселла в команде.

Во время этой гонки я подумал, что для Расселла это может стать началом конца. Имею в виду тот факт, что мы считали его одним из четырех или пяти лучших гонщиков, возможно, наравне с Леклером, Ферстаппеном, Хэмилтоном и Алонсо», — приводит слова Пике-младшего портал F1oversteer.

Материалы по теме
Стал ли Антонелли фаворитом сезона и что со скоростью Расселла? Разбор Майами
Эксклюзив
Стал ли Антонелли фаворитом сезона и что со скоростью Расселла? Разбор Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android