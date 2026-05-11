Пике-младший — о Гран-при Майами: для Расселла это может стать началом конца

Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике-младший прокомментировал форму пилотов «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла после Гран-при Майами.

«Сможет ли Расселл выбраться из сложившейся ситуации? Думаю, да. Возможно, дело было даже не в настройках. Знаем, что Майами — очень непростая трасса, поэтому и ставил на Кими, потому что в прошлом году он уже очень хорошо там выглядел. Возможно, Кими просто идеально почувствовал эту трассу. А когда приезжаешь на городской автодром с такой уверенностью в себе, какая была у него в этот уикенд, это даёт огромное преимущество.

Так что либо Кими действительно вышел на новый уровень и станет одним из топ-пилотов, либо с Расселлом что-то происходит. Не знаю, возможно, он просто потерял уверенность. А, может, за кулисами происходит что-то ещё. Возможно, что-то случилось одну-две-три гонки назад, теперь отрыв стал настолько большим. Честно говоря, тревожно наблюдать за тем, что будет дальше, каким окажется будущее Расселла в команде.

Во время этой гонки я подумал, что для Расселла это может стать началом конца. Имею в виду тот факт, что мы считали его одним из четырех или пяти лучших гонщиков, возможно, наравне с Леклером, Ферстаппеном, Хэмилтоном и Алонсо», — приводит слова Пике-младшего портал F1oversteer.