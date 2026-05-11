Экклстоун: чемпионом в этом году станет либо Антонелли, либо Ферстаппен

Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением, кто может составить конкуренцию лидеру чемпионата Андреа Кими Антонелли. По словам 95-летнего англичанина, борьба за титул сведётся к дуэли итальянца и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Чемпионом в этом году станет либо Антонелли, либо Ферстаппен! В «Ред Булл», похоже, преодолели кризис. У Макса снова загорелись глаза — а когда это происходит, он становится по-настоящему опасен для соперников», — приводит слова Экклстоуна Autoracing 1.

Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте с 26 очками. Андреа Кими Антонелли лидирует со 100 очками.