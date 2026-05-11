Ральф Шумахер: Берман определённо заслуживает шанса сесть в болид «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер выразил надежду на то, что в следующем сезоне Ф-1 в чемпионат придут более молодые пилоты на смену ветеранам, отметив также желание увидеть 21-летнего гонщика «Хааса» британца Оливера Бермана уже в болиде «Феррари».

«В «Феррари» хотят сохранить бренд Льюиса Хэмилтона. Много перспективных молодых гонщиков из Формулы-2 заслуживают шанса [проявить себя в Ф-1]. Надеюсь, что стартовая решётка в следующем году будет немного моложе. Берман определённо заслуживает шанса сесть в болид «Феррари», — приводит слова Шумахера портал FormulaPassion.