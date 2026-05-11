Монтойя: Ферстаппен должен смириться с тем, что не может побеждать

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик Хуан Пабло Монтойя выразил уверенность, что четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен должен сменить команду и согласиться на снижение зарплаты ради шанса пилотировать более конкурентоспособную машину.

«В прошлом году представители «Макларена» вели переговоры с Максом Ферстаппеном, но решили, что не смогут удовлетворить его требования. Год назад Макс мог позволить себе просить любые деньги, но теперь Ферстаппен готов рассмотреть снижение зарплаты ради конкурентоспособной машины. Ферстаппен просто хочет побеждать и должен смириться с тем, что сейчас он не в состоянии это сделать. Для него это впервые, что непросто принять. В Формуле-1 у Макса такая огромная власть и такая большая армия поклонников, что для него важно побеждать в гонках. Формула-1 сделает всё возможное, чтобы помочь ему найти подходящее место», — приводит слова Монтойи портал FormulaPassion.

