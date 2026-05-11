Лионель Месси дал совет пилоту Ф-1
Нападающий и капитан клуба «Интер Майами» аргентинец Лионель Месси дал совет 22-летнему пилоту команды Формулы-1 «Альпин» соотечественнику Франко Колапинто.

«Честно говоря, я никогда с ним не общался [до встречи на Гран-при Майами]. Он подарил мне шлем и очень хотел когда-нибудь со мной встретиться. У нас есть общие знакомые, вот это наконец-то случилось — он смог заехать на тренировку, мы встретились. Франко действительно потрясающий.

Какой совет мог бы дать ему? Ему нужно прожить свою собственную историю. И быть готовым ко многому, потому что когда находишься на виду у публики, на тебя обрушиваются события со всех сторон, хорошие и плохие. Особенно в трудные времена ему нужна поддержка близких, семьи, окружения, потому что в конечном итоге именно это помогает ему пережить трудные времена. Когда дела идут хорошо, всё намного проще, люди сближаются, но важно знать, кто рядом, когда дела идут плохо», — приводит слова Месси портал ESPN.

