«Настоящий убийца». Вольф — про Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф лестно высказался в адрес 28-летнего пилота немецкой команды Джорджа Расселла, отметив, что ожидает от него реабилитации на следующем Гран-при Формулы-1 в Монреале.

«Джордж — настоящий убийца. Его главное достоинство в том, что он никогда не перестаёт бороться и атаковать. Я наблюдал за ним на протяжении всей его карьеры в младших формулах, картинге и здесь, в Формуле-1. Он настроен решительно и сделает всё возможное, чтобы добиться успеха.

Нисколько не сомневаюсь, что Расселл и Антонелли будут бороться за очки на протяжении всего сезона. [В Майами] Джордж никогда не чувствовал себя по-настоящему комфортно. Вот и всё. Отметьте галочкой. Он с нетерпением ждёт поездки в Монреаль. Не думаю, что у команды есть смысл думать, что будет в конце года», — приводит слова Вольфа портал Sky Sports.

