Р. Шумахер — о ситуации в «Мерседесе»: Кими борется за титул, а Расселл набирает очки

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт немец Ральф Шумахер поделился мыслями насчёт того, в какой ситуации в данный момент находится «Мерседес».

«Ситуация [в команде] идеальна для Тото Вольфа, потому что теперь у него есть пилот номер один, который может участвовать в борьбе за чемпионство. В это же время Расселл может набирать очки. Вот как обстоят дела на данный момент. И теперь в команде всё больше и больше станут прислушиваться к мнению Антонелли. Кроме того, конечно, Кими оказывает большое влияние на все процессы благодаря своему гоночному инженеру. Расселлу будет интересно посмотреть, сможет ли он снова взять себя в руки. Думаю, ему придётся нелегко», — приводит слова Шумахера портал Sky Sport Germany.

