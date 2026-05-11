«Он неискренен. Ему было бы полезно высказаться». Р. Шумахер — о поведении Расселла

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт немец Ральф Шумахер предположил, что сейчас 28-летний пилоты «Мерседеса» британец Джордж Расселл ведёт себя неестественно на фоне успеха своего напарника 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Антонелли сейчас быстрее Джорджа, и сам Расселл выглядит напряжённым. Это напоминает мне прошлогоднюю ситуацию с Оскаром Пиастри. Вопрос теперь в том, сколько времени потребуется Расселу, чтобы выбраться из этого положения. С моей точки зрения, Рассел неискренен. Джордж играет в определённую игру, используя свою английскую вежливость. И сейчас это, по сути, оборачивается против него, потому что он не ведёт себя как обычно. Думаю, ему было бы полезно высказать своё мнение. Он мог бы честно рассказать о ситуации. Со стороны все видят, что дела идут неважно», — приводит слова Шумахера портал Sky Sport Germany.

