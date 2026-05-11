Грузовик команды Ф-1 «Альпин» попал в аварию под Миддлвичем

В четверг, 7 мая, на трассе A54 Holmes Chapel Road в городе Миддлвич, Великобритания, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и двух легковых машин. Один из грузовиков принадлежал команде Формулы-1 «Альпин» и использовался для перевозки оборудования. Об этом сообщает Sandbach Nub News со ссылкой на полицию Чешира.

По данным полиции, сообщение об аварии поступило в 12:23. На место прибыли офицеры, которые установили, что столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. В результате инцидента движение на участке было затруднено, образовались длинные пробки. Пострадавших нет.